Les cadets de la SQ de retour dans les quartiers et les parcs

Pour une 12e année, les cadets de la Sûreté du Québec (SQ) seront de retour dès lundi dans les quartiers et les parcs de 76 municipalités de la province. Ils donneront des renseignements en plus d'épauler le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention.

Ce sont 210 étudiants ou diplômés en techniques policières qui ont été embauchés dans le cadre du Programme de cadets, dont 6 seront affectés au poste autoroutier de Cartier-Champlain.

La saison des cadets s’étale sur 10 à 12 semaines, avec une possibilité de prolongation jusqu’au 30 septembre.