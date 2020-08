Les communautés à travers le monde se mobilisent pour aider le Liban

Les communautés s'organisent au Canada et partout dans le monde pour venir en aide au Liban, dont la capitale Beyrouth a été dévastée par deux puissantes explosions hier. Des appels sont lancés pour recueillir des fonds pour ceux qui restent derrière, alors que le bilan ne cesse de s'alourdir.

On dénombre maintenant plus de 135 morts et plus de 5 000 blessés, selon un récent bilan provisoire des autorités. Les recherches se poursuivent également pour retrouver des dizaines et des dizaines de disparus. 300 000 personnes au moins se retrouvent sans logis après que 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium aient explosé hier, ce qui a causé une secousse équivalente à un séisme de magnitude 3,3.

La situation est apocalyptique à Beyrouth, alors que des hôpitaux ont été ravagés et que ceux qui restent sont débordés par l'afflux de blessés. Ce drame survient alors que le contexte politique et économique au pays est déjà très difficile. Le Liban a décrété l'État d'urgence pour deux semaines, ce matin.

L'aide commence à arriver. Le Qatar a envoyé deux hôpitaux de campagne par avion. La France a envoyé une cinquantaine de membres de la sécurité civile, du matériel et des médecins. Le président Emannuel Macron doit se rendre sur les lieux demain. La Russie et la Grande-Bretagne, notamment, ont également promis de l'aide, tout comme le Canada.

J’ai discuté ac ministre Charbel Wehbe du #Liban.



J'ai offert mes condoléances à la suite de la tragédie d’hier & lui ai assuré que 🇨🇦 est prêt à apporter son aide.



Parlé aussi ac @Greg_Galligan, pr prendre des nouvelles des 🇨🇦s & du personnel & pr discuter de réponse du 🇨🇦. pic.twitter.com/MI1XKZylVK — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) August 5, 2020

Le gouvernement libanais espère identifier rapidement les coupables. Les 2 700 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé à Beyrouth appartiendraient à un homme d'affaires russe qui a abandonné sa cargaison en 2014.

Malgré plusieurs avertissements, l'explosif est resté entreposé dans un entrepôt depuis. L'explosion aurait été causée par un début d'incendie qui s'est propagé au hangar où était entreposé le produit chimique.

Appel à la solidarité

Les Canadiens d'origine libanaise encouragent ceux qui le peuvent à donner à des organismes déjà établis sur le terrain, comme la Croix rouge, ou encore à encourager leurs proches là-bas à aller donner du sang.

Lamia Charlebois, qui s'occupe d'une page Facebook pour la diaspora libanaise de Montréal, demande à Ottawa de déployer des équipes en appui, comme l'a fait la France.

« Ce qui serait formidable, c'est si le gouvernement canadien envoie des troupes. On a des troupes qui sont très bien formées pour ça, qui pourraient aider sur place. Nous sommes une diaspora libanaise qui est très grande ici et qui contribue. On est aussi Candiens, Québécois, que Libanais. On apprécierait beaucoup l'aide de nos familles canadiennes ici. » - Lamia Charlebois

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a commencé à expédier des kits de traumatologie et de chirurgies pour aider.

Le drapeau du Parlement à Québec est en berne pour la journée en soutien aux victimes de l'explosion d'hier au port de Beyrouth. Ceux de la ville de Montréal le sont également.

Par ailleurs, la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal, née à Beyrouth, demande au gouvernement Legault d'offrir rapidement une aide humanitaire d'urgence au peuple libanais. Elle rappelle que des programmes existent en province pour financer ce genre d'interventions dans des pays démunis. Ses proches ont été épargnés par les explosions, outre des blessures légères.

Si votre situation financière le permet, vous pouvez faire un don sur le site de la Croix-Rouge canadienne. Un simple don de 10 $ peut faire une grosse différence pour la population libanaise. #polqc #assnat https://t.co/OMR1tRmq2Y — Ruba Ghazal (@RubaGhazalQS) August 5, 2020

Plusieurs Libanais établis au Québec ou des Québécois ayant de la famille là-bas ont pu parler à leurs proches et sont rassurés de savoir qu'ils vont bien. C'est le cas du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, dont la famille est en sécurité. Sa tante et ses enfants y vivent, mais se portent bien, puisqu'ils demeurent en montagne plus loin de la ville.