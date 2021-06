Les conducteurs au pied pesant dans la mire des policiers

Avec le retour des beaux jours, les patrouilleurs vont multiplier les interventions pour contrer la vitesse excessive sur nos routes. Une opération nationale concertée avec tous les corps policiers sous le thème «Je ralentis, Je sauve des vies» se tiendra jusqu'à jeudi prochain.

L'achalandage réduit, notamment en raison de la pandémie, a contribué à l'adoption de comportements à risque chez certains conducteurs. Cela a entraîné une surreprésentation de la vitesse dans les collisions graves et mortelles au cours des derniers mois.

«L’angle choisi vise à responsabiliser les conducteurs et à leur rappeler qu’ils peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant. Ils font tous partie de la solution et ont le pouvoir de sauver des vies!» Extrait du communiqué de la Sûreté du Québec

Avec le déconfinement progressif, il y aura davantage de trafic et les différents usagers, piétons, cyclistes ainsi que les motocyclistes seront de retour sur le chemin. De plus, la reprise des chantiers routiers signifie qu’il y aura une présence accrue de travailleurs et de signaleurs. Dans ce contexte, le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer aussi leur sécurité.

Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne de 10 km/ heure par exemple, on pourrait diminuer de 100 le nombre de décès.