Les Dragons investissent dans Combia Cold Brew, un produit maskoutain

Quatre dragons ont été emballés par le projet de café infusé à froid de l'entreprise Mareiwa Café Colombien, installée à Saint-Hyacinthe, au point d'y investir d'importantes sommes. La jeune pousse était de passage hier soir à l'émission Dans l'oeil du dragon, à Radio-Canada, pour présenter le Cambia Cold Brew.

Le Cambia Cold Brew est un café santé, considéré comme une boisson énergisante, mais naturelle. Il est infusé à froid, est 100% naturel et sans agent de conservation artificiel. Il a une durée de vie tablette d'un an et est disponible en quatre saveurs: original, vanille, mocha et érable.

La propriétaire, Lorena Meneses, proposait une offre d'investissement de 90 000 $ pour 10 % de l'entreprise pour pousser son produit. Elle a finalement accepté la contre-offre de 4 dragons, Isabèle Chevalier, Danielle Danault, Nicolas Duvernois et Georges Karam, qui investiront près du triple, soit 250 000 $ en échange de 30 % des parts.

Lorena Meneses était emballée ce matin de voir son produit prendre son envol après autant d'efforts.

« On ne s'attendait vraiment pas à ça! On allait présenter le produit principalement pour le faire connaître, parce que ça fait deux ans qu'on travaille sur les recettes, qu'on les développe. Là, on est vraiment rendu au point de démarcher les produits, c'était cette partie-là qui est difficile, de montrer à tout le monde qu'on est là, sur les tablettes. » - Lorena Meneses, propriétaire de Mareiwa Café Colombien

On peut déjà se procurer du Cambia Cold Brew directement chez Mareiwa, sur la rue des Cascades. Il sera bientôt disponible en épicerie alors que l'entreprise a déjà conclu une entente avec un distributeur québécois et a notamment approché Sobeys.

Mareiwa Café Colombien se spécialise dans l'importation de café vert et s'approvisionne directement auprès de producteurs de la Colombie, sans intermédiaire. Elle fait aussi la torréfaction et la distribution à son usine à Saint-Hyacinthe.