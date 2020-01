Les élus de Saint-Bruno-de-Montarville disent non au crématorium

Les résidents du secteur de la rue Parent, à Saint-Bruno-de-Montarville, peuvent crier victoire, du moins en partie. Les élus ont refusé à l'unanimité l'implantation possible d'un crématorium de la Coopérative funéraire du Grand Montréal sur un terrain privé, alors que l'opposition au projet était vive.

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes pour la séance extraordinaire hier au Centre Marcel-Dulude et ont littéralement applaudi la décision des élus. Le vote a été demandé, mais tous se sont prononcés en faveur du refus du projet présenté.

La Coopérative funéraire du Grand Montréal souhaitait construire un immeuble comportant des fournaises industrielles pour le brûlage des corps en bordure de l'autoroute 30, près d'un quartier résidentiel, en plus d'y établir un salon funéraire et son siège social. Les citoyens s'inquiétaient des impacts du projet sur la circulation automobile, la qualité de l'air et la valeur des propriétés à proximité.

Une pétition de plus de 1 500 signatures a d'ailleurs été déposée hier au conseil municipal. Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville a indiqué que l'acceptabilité sociale n'y était tout simplement pas.

« Ce que le conseil municipal a pris comme décision ce soir, c'est un refus par rapport au projet qui a été soumis. Le projet n'a pas été jugé acceptable et accepté par le conseil municipal. » - Martin Murray, maire

Une première manche remportée

Les citoyens présents ont remercié les élus pour leur écoute. Ils auraient toutefois aimé plus de détails à savoir si ce refus ferme ou non la porte à tout éventuel projet similaire sur ce terrain.

Tout n'est pas encore gagné alors que le dossier se retrouve maintenant devant les tribunaux. Le maire Martin Murray n'a donc pas été en mesure de donner beaucoup de détails sur les raisons du refus et sur la suite des choses.

Alissa El-Hachem était l'une des instigatrices de la pétition demandant l'abandon du projet. Elle se réjouit de la décision d'hier, mais se garde bien de crier victoire tout de suite.

« On nous a dit qu'on ne pouvait pas aller à l'encontre de ce que les citoyens voulaient avec un mouvement aussi fort et on ne voulait pas vous rentrer dans la gorge un projet qui n’est complètement pas voulu dans le quartier. On a gagné la première manche, mais on n'a probablement pas encore fini la bataille. J'ai une grande foi en la démocratie maintenant. » - Alissa El-Hachem

Rappelons que les citoyens étaient montés aux barricades contre ce projet depuis ses débuts et leurs inquiétudes étaient palpables. Ils sont plus de 250 à avoir assisté à une séance d'information organisée par la Ville la semaine dernière et durant laquelle trois études d'impact ont été présentées.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média.