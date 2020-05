Les Galeries St-Hyacinthe et le Carrefour Richelieu prêts pour lundi

L'expérience de magasinage sera bien différente mais des centres commerciaux de la Montérégie s'apprêtent à ouvrir leur portes dès lundi, avec plusieurs mesures déployées pour s'assurer de la distanciation sociale.

C'est le cas du Carrefour Richelieu qui a 500 000 pieds carrés de superficie et qui se prépare à une réouverture imminente.

Lavage des mains, limite de clients, voies de circulation seront obligatoires dans le centre tout comme des portes distinctes pour l'entrée et la sortie.

Le mobilier pour s'asseoir a aussi été retiré, les comptoirs restauration seront disponibles pour emporter seulement.

Il n'y aura pas de prêts de poussettes ou de chaises roulantes et les agents de sécurité veillleront à s'assurer que les consignes de santé publiques soient respectées.

Le directeur régional de Westcliff, gestionnaire du Carrefour Marc Montpetit explique que les marchands sont actuellement rencontrés.

«À l'entrée du mail, les visiteurs répondront à des questions et nous les informerons, il y aura beaucoup d'affichage avec certains sens unique pour éviter que les gens se croisent. Il y aura des plexiglass pour certains emplacements, les employés porteront le masque et le service à la clientèle sera plus limitée. Le personnel de sécurité s'assurera qu'il n'y ait pas d'attroupements. Selon la superficie, la règle sera de 50 pieds par personne pour s'assurer que l'on puisse appliquer la règle du 2 mètres entre chacun. Nous serons prêts à accuellir les clients»

Et même si les gens ont pris l'habitude de faire de l'achat en ligne, la réouverture est vue comme la planche de salut de plusieurs commerçants.

Clair de Lune, Stokes, Bentley et Aldo se sont déjà placés sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers.

Outre ces cas qui sont connus des consommateurs, on ignore si des boutiques seront appelés à disparaître ou si elles éprouveront des difficultés à repartir.

«Nous n'avons pas communications négatives pour l'instant à part les chaînes qui se protègent de leurs créanciers. Nous pensons ouvrir avec un maximum de boutiques et de capacité lundi. Nos locataires ont des questionnements en terme d'approvisionnement, de logistique. Les livraisons ont débuté plus tôt aussi»

Aux Galeries Saint-Hyacinthe, la direction s'affaire à orchestrer la réouverture tout en faisant en sorte de minimiser les impacts sur l'expérience-client.

Des 120 marchands, 90 sont Québécois mais on ignore combien pourraient ne jamais ouvrir ou subir de contrecoups de la crise et devoir fermer.

Désinfection des mains, signalisation bien définie pour circuler et fermeture des jeux et abreuvoirs sont autant de changements qui seront perceptibles.

En ce qui a trait aux blocs sanitaires, un lavabo sur deux sera indisponible et la section des tables dans la foire alimentaire sera fermée mais il sera tout de même possible de commander de la nourriture.

Pour le reste, le directeur général André Brochu poursuit le travail de sensibilisation des marchands.

Il y aura même un Père Noël qui sera présent la première semaine pour faire certains rappels d'usage...

«Les choses vont rondement. Nous sensibilisons actuellement tous nos marchands et espérons que l'expérience de magasinage sera la meilleure possible. Pour le mail, il y aura des X sur les endroits où l'on ne pourra circuler, des fauteuils ont été retirés. Ce que l'on demande aux gens est de bien circuler. Les portes pour entrer et sortir sont bien identifiées et pour chaque boutique, on s'assurera que les règles de la CNESST soient respectées. Le Père Noël viendra faire de la sensibilisation auprès des personnes âgées pour s'assurer qu'elles soient présentes dans le mail pour les bonnes raisons. Ce fût une période très difficile pour nos marchands mais nous sommes surpris de leur enthousiasme à reprendre»

André Brochu, directeur général Galeries Saint-Hyacinthe