Les Johannais sous le charme de l'Oie salvatrice de Patrick Monast

L'œuvre éphémère érigée chaque année pour le temps des Fêtes au parc Honoré-Mercier, sur la 9e Avenue dans le secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu, fait tourner bien des têtes cette année.

L'artiste et architecte paysagiste Patrick Monast s'est surpassé en érigeant l'Oie salvatrice, une œuvre de 17 pieds de haut par 22 pieds de large. Le concept de l'oiseau géant qu’on retrouve derrière l'église Saint-Athanase aura pris deux mois à imaginer, avec l’aide de son amie Diane Tremblay. Une vingtaine de personnes ont pris part au projet.

L'oiseau a été fabriqué entièrement à partir de phragmite, une espèce végétale envahissante qu’on retrouve beaucoup aux abords des autoroutes. Des milliers de tiges ont été nécessaires.

L’utilisation de la phragmite a permis à l’artiste de recréer le plumage avec la floraison de la plante. En faisant des amoncellements de tiges, le corps a pris forme. Il a même recréé l’angulation du cou de l’oie grâce à un tronc de peuplier à la forme parfaite, trouvé dans les bois.

L'artiste et architecte paysage Patrick Monast a voulu passer un message d'espoir et d'encouragement.

« L’oie blanche est très présente et reconnue dans la région. On a utilisé cet oiseau-là pour souligner le temps des Fêtes, l’effet communautaire et le phénomène de regroupement qu’on a connu avec la crise de la COVID-19. L’oie se présente chaque année, avec ce sourire et ce cri à la rivière. Elle est salvatrice et sauve la situation qu’on vit présentement, c’est très significatif pour moi. »

- Patrick Monast