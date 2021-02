Les marmottes canadiennes prédisent un printemps hâtif cette année!

Une importante tempête de neige s'abat sur le sud du Québec en ce jour de la marmotte et encore une fois, les prédictions des marmottes les plus connues diffèrent sur la fin de l'hiver. Toutefois, si on se fie à trois marmottes canadiennes... le printemps sera hâtif cette année!

Impossible de savoir avec certitude, pour 2021, si l'hiver sera encore long ou si la fin approche alors que toutes les marmottes ne s'entendent pas, encore une fois. Chaque année, la légende veut que si la marmotte voit son ombre, l'hiver se poursuivra pour un autre six semaines supplémentaires. Par contre, si elle ne la voit pas, c'est signe que le printemps arrivera tôt!

Au Canada, les prédictions sont encourageantes pour les gens qui n'aiment pas la neige. La majorité des mammifères se sont entendues ce matin pour dire que le printemps sera hâtif!

Au Québec, la traditionnelle cérémonie des prédictions s'est déroulée vers 7h à Val-d'Espoir, en Gaspésie, à quelques heures d'une bonne bordée de neige. La marmotte officielle de la province, Fred, n'a pas vu son ombre en sortant de sa jolie maisonnette en bois rond.

« Fred prédit que le printemps au Québec sera précoce, » a annoncé l'animateur Roberto Blondin avec entrain. « Ça veut dire qu'il y a des jours nouveaux qui s'en viennent, le printemps s'en vient, la neige va fondre, les restaurants vont rouvrir, j'aimerais ça rêver! Le monde va être content de retrouver une vie normale et Fred vous prédit un printemps précoce! » s'est-il exclamé.

Ses comparses canadiennes ont abondé dans le même sens. Wiarton Willie, en Ontario, et Shubenacadie Sam, en Nouvelle-Écosse, n'ont pas vu leur ombre non plus. Willie, la marmotte albinos, était d'ailleurs absente. Plutôt que d'être la vedette d'une cérémonie virtuelle comme les autres en raison de la pandémie, son message a été relayée par la mairesse de South Bruce Peninsula, Janice Jackson, dans une vidéo préenregistrée diffusée ce matin.

Whoa! No shadow to be seen through this storm! Can’t wait for early spring! Do storm showers bring spring flowers? #EarlySpring #StormDay #GroundhogDay2021 pic.twitter.com/sO5gqEZl6V — Shubenacadie Sam (@ShubenacadieSam) February 2, 2021

Chez nos voisins du sud aux États-Unis, en Pennsylvanie, la populaire marmotte Punxsutawney Phil a détruit leurs prédictions. Elle a vu son ombre pour la 106e fois cette année et a plutôt prédit six semaines supplémentaires d'hiver.