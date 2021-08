Les Montérégiens boivent plus d'alcool et leur consommation est variée

63 % des Montérégiens consomment de l'alcool une fois par semaine ou plus depuis octobre 2020, ce qui dépasse la moyenne québécoise à 60 %, selon un sondage CROP pour le compte d'Éducalcool. En pandémie, ils ont consommé plus de variétés d'alcool que la moyenne québécoise, notamment du vin et des spiritueux.

Un coup de sonde qui survient alors que certains corps policiers multiplient les barrages dans les derniers mois, avec le déconfinement.

De juin à juillet, par exemple, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 20 conducteurs ont été interceptés pour alcool au volant et 6 pour la drogue au volant, une tendance remarquée par le Service de police local.

51 % des consommateurs de la région avouent avoir consommé de façon excessive au moins une fois dans les 12 derniers mois.

Les conducteurs de la région sont aussi plus nombreux que la moyenne québécoise à avoir conduit après avoir consommé: 42% disent avoir conduit après avoir bu, ces derniers mois.

«Au début de la pandémie, les consommateurs se sont réfugiés derrière 2 produits: l'alcool et le papier de toilette. Les 18-34 ont augmenté leur consommation et l'évolution est en dents de scie à mesure que la pandémie avançait. Ceux qui ont vu augmenter leur stress à cause de la pandémie, on pense qu'ils réduiront leur consommation. En règle générale, les Montérégiens sont de bons buveurs d'alcool, mais la Montérégie n'est pas malade de l'alcool: il y a un certain pourcentage qui consomme de façon excessive. 9 sur 10 consomment correctement. Par contre, par rapport à ailleurs au Québec, ils consomment une plus grande variété de produits d'alcool» Hubert Sacy, directeur général Éducalcool.

10% d'entre eux estiment que cette consommation nuit à leur vie familiale et 17%, à leur santé physique.

Pour entendre l'entretien complet avec M. Hubert Sacy sur les différentes données touchant la Montérégie, c'est ici.