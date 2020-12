Les Montérégiens encore généreux auprès des plus démunis en 2020

Malgré les difficultés financières, les entreprises qui ferment et le second confinement jusqu'au 10 janvier, les gens de la Montérégie demeurent préoccupés par le sort des plus démunis et sont généreux à l'endroit des banques alimentaires. Mais l'année 2020 n'est pas terminée...

Si beaucoup de paniers de Noël ont déjà été remis à Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu, les banques alimentaires ont encore grand besoin de denrées pour regarnir leurs tablettes.

A Saint-Hyacinthe, les sacs de denrées préparés par la Moisson Maskoutaine ont été remis aux gens dans le besoin le 22 décembre et l'on nous indique qu'un bilan complet du nombre de kilos de nourriture, de l'argent recueilli viendra dans les prochains jours.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, la générosité des Johannais lors de la guignolée a permis de confectionner 1600 paniers de Noel à 4 organismes venant en aide aux démunis

Plus de gens ont fait appel à l'aide alimentaire pour Noel: on estime que le Centre d'action bénévole d'Iberville a remis 220 paniers et 700 à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Dans ce cas, des cartes-cadeaux ont été remises et permettaient aux bénéficiaires de se procurer différents biens.

Même si la distribution de paniers est faite, différents organimes s'attendent à une hausse des besoins en raison de l'incertitude et de possibles pertes d'emplois en 2021

La Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, qui a fait sa distribution le 20 décembre, a pu remettre 550 paniers. L'organisme doit entre autres faire une autre distribution en février avec les surplus alimentaires.

Encore possible de donner en 2020

Il est encore possible d'aider les gens dans le besoin de la Montérégie.

Vous avez jusqu’au 31 décembre prochain pour atteindre l’objectif de 350 000 $ en denrées et en argent pour l’édition 2020 de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud.

Jusqu'ici, plus de 250 000 $ en argent ont déjà été recueillis.

La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a bien besoin de vos dons de toutes sortes puisque plus de situations se retrouvent en situation précaire

On peut faire des dons en ligne à guignoleerivesud.org/dons ou par texto au 20222 avec le mot clé Noel.

Tous ces dons seront remis à 23 organismes qui aident les personnes défavorisées et qui offrent du dépannage alimentaire.