Les Montérégiens s'intéressent de plus en plus à la farine de grillons

Vous cuisinez beaucoup et cherchez une alternative à la farine pour vos recettes? L'entreprise Alimentomo, basée à Marieville, produit une tonne de farine ou poudre de grillons par mois et la vend maintenant en petites quantités.

La production commerciale a débuté dans les derniers mois et la vente au particulier n'était pas dans les cartons au départ, mais la pandémie a changé la donne.

La farine de grillons est très fine et riche en protéines, avec un goût très subtil et certains arômes de cacao, d'arachide ou même de noisettes grillées.

Devant l'intérêt grandissant des gens pour le produit, une plateforme en ligne a été créée pour permettre l'achat en petites quantités. L'entreprise a également obtenu la certification Aliments du Québec dans les dernières semaines.

C'est donc une façon d'encourager l'achat local, comme l'explique le président fondateur d'Alimentomo, Benoit Hébert. Il espère également que si les gens peuvent essayer le produit et l'apprécient, l'industrie de la protéine d'insectes pourra prendre de l'expansion au Québec.

« C'est parfait que les gens puissent essayer ces produits-là, s'y familiariser. Tout ce qui peut encourager la curiosité et le développement de ce type de produit, pour nous, ça va avoir des effets bénéfiques. [...] On est loin de la phrase "Manger des bibittes". On est beaucoup plus dans essayer des aliments qui ont une valeur ajoutée au niveau nutritif et c'est ce qui est recherché par les gens. Que les gens soient intéressés, je n'en suis nullement surpris. »

- Benoit Hébert