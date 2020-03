Les paramédics montérégiens implorent «Ne cachez pas l'information!»

En temps de pandémie, les travailleurs paramédicaux et ambulanciers de la CETAM prennent toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour se protéger. Par contre, ils espèrent que les usagers ayant des symptômes feront toutes les «déclarations nécessaires» pour éviter une contamination de leurs membres.

Le Coopérative des travailleurs ambulanciers de la Montérégie est le plus important service ambulancier en Montérégie et dessert pas moins de 700 000 personnes dans 56 municipalités montérégiennes, elle compte environ 400 travailleurs.

En date d'hier, sa porte-parole et paramédic Valérie Bélanger relate que 82 transports de personnes suspectées d'être porteuses ont été faits jusqu'ici.

Si pour l'instant, on ne compte pas d'ambulanciers en quarantaine, 2 cas d'ambulanciers paramédicaux de HRH services préhospitaliers à Repentigny auraient été testés «positifs» depuis ce weekend et placés en isolement, selon La Presse.

6 de ses équipes seraient aussi en quarantaine préventive.

La Fraternité des travailleurs préhospitaliers demande d'ailleurs à toutes les personnes transportées de dire la vérité quant à leur état de santé avant tout transport préhospitalier.

En Montérégie, la CETAM a toutefois mis en place plusieurs mesures pour éviter la contagion: toutes les demandes de congés sont suspendues et tout paramédic de retour de voyage depuis le 12 mars doit obligatoirement être placé en quarantaine.

Il semble toutefois que des personnes ont peur ou ne déclarent pas leurs symptômes.

Valérie Bélanger implore les usagers et personnes malades de déclarer au 911 et aux paramédics leurs symptômes en cas de COVID 19 et d'éviter de jouer à la cachette avec les professionnels de première ligne.

«Nous suivons à la lettre les consignes du ministère sur les équipements de protection et aux protocoles, il y a une liaison rapide avec les centres hospitaliers lorsqu'il y a un cas suspecté. Nous ne changeons pas nos plans pour l'instant et nous desservons adéquatement la population. Nous avons une augmentation du nombre d'appels quant à la COVID 19 avec 82 en date d'hier par contre, les gens semblent écouter les directives du gouvernement de ne pas sortir ou se rassembler. Par contre, s'il vous plaît: dites-le si vous êtes atteints, soyez francs si vous êtes malades pour vous protéger et nous protéger et ainsi obtenir les meilleurs soins» Valérie Bélanger, porte-parole et paramédic CETAM

Assez de masques et matériel pour répondre à la demande?

Qui dit COVID 19 dit masques, gants, liquide désinfectant et un approvisionnement adéquat et bien planifié en matière d'équipement.

Il semble que dans les circonstances actuelles et malgré un volume d'appels importants, les paramédics de la CETAM ne manque pas de matériel pour se protéger et pour traiter.

Certains syndicats ont toutefois fait part de leurs inquiétudes à la ministre de la Santé Danielle McCann quant à des ruptures de stock ou carrément des manques de masques et autres produits.

Pour l'instant, la Coopérative ne manque pas de matériel mais fait un suivi rigoureux et une gestion serrée des stocks.