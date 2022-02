Les pesticides à usage esthétique interdits à Saint-Jean dès cet été

Les pesticides à usage esthétique à l'extérieur seront interdits à Saint-Jean-sur-Richelieu à partir du 1er juin, à l'instar d'autres grandes villes comme Drummondville, Laval et Montréal.

Le conseil a franchi, hier soir, une première étape en vue de l'adoption du nouveau règlement. Il ne concernera toutefois pas les terres agricoles, les corridors de transport, les terrains de golf et les jardineries.

Parmi les cas qui ne sont pas visés non plus:

le traitement de bassins artificiels en vase clos

l’entretien des piscines et le traitement de l’eau potable

l’utilisation d’insectifuges, de raticides, de boîtes d’appâts (fourmis), d’insecticide destiné aux nids de guêpes ou de colliers insecticides pour les animaux

le contrôle de l’agrile du frêne

En cas d'infestation, un permis temporaire pourra être délivré.

Les entrepreneurs qui procèdent à l’application de pesticides, de biopesticides ou de pesticides à faible impact devront s’inscrire au registre municipal afin d’obtenir un certificat d’enregistrement annuel. Un formulaire en ligne sera disponible d’ici le 15 avril.

«Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. L'objectif de la Ville pour 2030 c'est d'être zéro pesticide. On part de rien, c'est un premier pas.» Jessica Racine-Lehoux, conseillère du District 12

En plus d’être potentiellement nocifs pour la santé et d’entraîner la contamination de l'eau, de l'air et du sol, les pesticides sont responsables du déclin de pollinisateurs, nécessaires notamment pour la croissance des plantes, des fruits et des légumes.

La nouvelle règlementation s’inscrit dans les objectifs la Stratégie de développement durable récemment adoptée. Le vote final se tiendra à la prochaine séance publique du conseil, le 22 mars.

«Il était important pour le conseil municipal de respecter sa promesse d’adopter ce règlement dans le

premier trimestre de 2022, tout en offrant un accompagnement adapté aux citoyens et entrepreneurs dans l’implantation de cette nouvelle règlementation. Il s’agit d’une action concrète en faveur du respect de notre environnement, qui s’inscrit en adéquation avec nos valeurs fondamentales.» Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Web de la Ville de Saint-Jean.