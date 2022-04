Les policiers auront les comportements imprudents à l'oeil

Avec le retour du printemps, les policiers vont avoir les automobilistes qui ont des comportements imprudents à l'oeil, comme passer sur un feu rouge, omettre de faire un arrêt obligatoire ou céder le passage, ainsi que suivre de trop près.

Cette deuxième opération nationale concertée sera renforcée par tous les corps policiers de la province et les contrôleurs routiers de la SAAQ. Avec l'arrivée des belles journées, même si la météo est plus clémente, la vigilance ne doit pas être relâchée.

«En plus d'être irritants pour les autres usagers de la route, les comportements imprudents contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril la sécurité des contrevenants et celle des autres. On ne sait jamais ce qui peut se produire, l'activité principale devrait toujours être de conduire lorsqu'on est au volant d'un véhicule et de rester concentré sur la route.» Stéphanie Nolin, relationniste Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Durant les deux ans avant la pandémie, les imprudences représentaient un peu plus de la moitié (54%) des causes d'accidents avec blessures. «Il s'agit d'une augmentation, car cette proportion était de 42 % de 2008 à 2010», rapportent la Sûreté du Québec et la SAAQ.

Comme chaque année, les interventions seront intensifiées au moins jusqu'à jeudi.

Parallèlement, il y a une campagne de sensibilisation sous le thème «Être prudent dans ses déplacements, c’est gagnant!».