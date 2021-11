Les policiers de Saint-Jean font don de 24 DEA

Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu fait don de 24 défibrillateurs externes automatisés (DEA). Les organismes communautaires en bénéficieront, tout comme certains établissements publics de la Ville, comme les bibliothèques, l'hôtel de ville et la cour municipale.

Parmi les critères de sélections, il fallait que l'organisme accueille des citoyens, des groupes d'entraide ou de rencontre par exemple, durant toute la semaine. Les maisons de jeunes ont notamment reçu un de ces appareils.

Ils servent en marge de manoeuvres de réanimation pour tenter de faire battre à nouveau un coeur qui s'est arrêté. Comme les premières minutes suivant un malaise cardiaque sont primordiales, le DEA permet de tripler les chances de survie lorsqu'il est utilisé avec le massage cardiaque.

Comme ces machines sont géolocalisées, lors d'un appel 911 le répondant médical d'urgence a une note qui indique celui qui se trouve le plus près d'une urgence, et il devient alors accessible aux premiers secouristes, toujours dans un souci de gagner du temps.

Renouvellement

Le renouvèlement des DEA dans chacune des voitures patrouilles de Saint-Jean permet de récupérer l'équipement. Encore fonctionnels et recertifiés par le fabricant Zoll, les appareils sont donc remis au service dans la communauté.

«Il était primordial pour nous que les défibrillateurs demeurent à la disponibilité des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu dans des lieux achalandés et dans nos organismes communautaires. Si ces dons permettent de sauver une vie, la mission sera relevée.» Stéphane Bélanger, directeur du SPSJ

Lors de la remise des DEA, un policier et un paramédic ont donné une séance d’information sur le fonctionnement des appareils aux représentants d’organisme afin de s'assurer de maximiser leur utilisation.

Les appareils sont toujours placés dans des endroits accessibles et bien identifiés.

Une centaine d'interventions

Les policiers ont accès au DEA dans leur véhicule afin d'intervenir rapidement dans des situations où il y a une vie en danger depuis 2011. Depuis, près de 110 interventions sont faites par année par les policiers qui sont souvent les premiers arrivés après un appel d'urgence.

Ils sont partie prenante de la chaîne de survie en milieu urbain, en appui à la dizaine d'ambulances disponible en tout temps sur le territoire de Saint-Jean.

La compagnie Zoll, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre et Ambulances Demers ont permis la réalisation de ce projet, initié par le directeur de police maintenant à la retraite, André Fortier.

Ces mêmes partenaires sont responsables, tout récemment, du renouvèlement des appareils dans les auto-patrouilles.

«La valeur du don est beaucoup plus morale que monétaire, puisque la valeur d'une vie sauvée est inestimable.» René-Pierre Bergeron, coordonnateur clinique, Ambulances Demers

Saint-Jean-sur-Richelieu devient ainsi une des villes avec Lévy et Blainville où il y a le plus de DEA sur son territoire. On en compte plus d'une soixantaine dans des lieux publics, sans compter ceux dans les entreprises privées.