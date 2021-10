Les policiers de Saint-Jean signent leur nouvelle convention collective

C'est maintenant officiel, les policiers de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont une nouvelle convention collective. La Direction du Service de police et la Fraternité des policiers ont signé le nouveau contrat de travail lundi.

Une excellente collaboration des représentants des deux parties a permis de ratifier le nouveau contrat de travail. Le précédent était échu depuis le 31 décembre 2020.

La convention prévoit des augmentations salariales équivalentes aux autres employés de la Ville, soit de 2 % cette année, puis 2,5 %, 2,75 %, 2,75 % et 2,5% les années subséquentes. Un rattrapage de 1 % au 1er janvier 2021 sera versé aux policiers.

Cette entente fait en sorte que 28 policiers temporaires deviendront permanents à raison de 15 policiers en janvier, 5 en 2023 et 8 l'année suivante.

Un nouvel horaire mixte composé de quarts de travail de 9 et 12 heures sera également instauré afin de permettre d’augmenter les effectifs. Cela va permettre de mieux répondre aux besoins opérationnels et de procurer une autosuffisance dans le but d'assurer la qualité des services offerts à la population.