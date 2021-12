Les policiers démantèlent un réseau de trafiquants de Sainte-Julie

Les policiers de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent mènent depuis ce matin une importante opération pour démanteler un important réseau de trafiquants qui sévit à Sainte-Julie. Les policiers s'attendent d'ailleurs à travailler tard ce soir.

Ils sont accompagnés de ceux de Longueuil et de la Sureté du Québec

Jusqu'ici, il y a plus de 10 000$ en drogues saisies, surtout du cannabis et des comprimés de métamphétamines.

L'enquête a débuté il y a quelques mois dans le cadre du projet Accès-Cannabis, qui vise à diminuer l'accès au cannabis illicite, notamment les jeunes.

Quatre hommes et deux femmes de 49 à 62 ans ont été arrêtés et 4 résidences ont été perquisitionnées, à Sainte-Julie, Saint-Barthélémy, Montréal et La Prairie.

Il n'est pas prévu qu'il y ait d'autres arrestations dans ce dossier, dans l'immédiat

La Regie s'attend aussi saisir des cigarettes de contrebande, selon le capitaine Christian Cameron

Le bilan complet des perquisitions sera connu demain.