Les policiers enquêtent sur une agression armée à Saint-Hyacinthe

Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent actuellement sur une agression armée, survenue dans le secteur des rues Morrison et Bourdages Nord à Saint-Hyacinthe, vers minuit 15 le 16 février.

Bien que peu d'informations ne soient disponibles pour l'instant, on sait qu'un homme dans la fin de la vingtaine aurait été menacé puis victime d'une agression armée.

Selon certaines sources, l'agression serait survenue dans le tunnel Bourdages mais on ne peut statuer si le mobile est le vol ou si une altercation verbale précédait l'agression.

On ignore aussi s'il y a des traces d'effraction qui ont été relevées sur place et d'autres indices.

Selon la Sûreté du Québec, l'enquête est jeune et tout indique que la victime n'aurait pas été «collaborative» jusqu'ici.

«Vers minuit 15, nos policiers recevaient un appel pour une agression armée près des rues Bourdages et Morrison. La victime, dans la fin de la vingtaine, a été transportée à l'hôpital. On ne craint pas pour la vie de la victime et l'on poursuit notre enquête étant donné que la victime n'était pas très collaboratrice. Nous n'avons pas de témoins encore et l'enquête débute dans ce dossier»

-Sergent Claude Denis, porte-parole Sûreté du Québec