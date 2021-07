SAINT-JEAN: Des policiers surprennent un garçon autiste à sa fête

Des agents du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu ont réalisé le rêve le plus cher d'un jeune garçon atteint du trouble du spectre de l'autisme, samedi dernier. Ils l'ont surpris à son anniversaire avec des cadeaux, des photos et une rencontre privilégiée avec les patrouilleurs.

La maman du petit Meyson a fait un appel via les médias sociaux, il y a quelques semaines, pour recevoir la visite de policiers, puisqu'il en a toujours rêvé.

Elle avait lancé une bouteille à la mer sur un site Facebook «Spotted» à Saint-Jean et les policiers ont immédiatement été touchés par la démarche de la mère.

Il faut dire qu'avec la pandémie, les visites communautaires de policiers étaient beaucoup moins nombreuses, surtout pour ce genre de fête.

Des policiers de la Section communautaire et prévention du Service se sont présentés sur place samedi matin avec des ballons, un gâteau et bien des cadeaux.

«Nous avons senti un très grand émerveillement dans ses yeux après l'étape de la gêne passée...on le sentait très ému! De mèche avec la mère, nous avons fait marcher nos contacts et nous sommes allés chercher un gâteau, nous avions de petites voitures de police, des ballons, un badge, un tatouage et un cahier à colorier. Nous sommes arrivés avec 4 autopatrouilles, nous avons activé les gyrophares! Il a pu voir l'intérieur de l'autopatrouille. Ça vient montrer aux jeunes que nous ne sommes pas dangereux et que nous sommes des alliés! Ça faisait du bien pour tout le monde!»

Sergent Jérémie Levesque, porte-parole du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu