Les poules urbaines permises à Saint-Hyacinthe le 1er avril

À compter du 1er avril prochain, les Maskoutains en zone urbaine pourront aménager un poulailler et posséder des poules mais à des conditions bien strictes. Une nouvelle attendue de plusieurs citoyens mais qui s'accompagne d'un permis de construction et d'une licence annuelle émise par la Ville de Saint-Hyacinthe.

De plus en plus de villes de la Montérégie les autorisent mais avec un cadre strict, comme c'est le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, Carignan, Saint-Bruno et Saint-Marc-sur-Richelieu.

Selon l'organisme Poules en ville, on compte au moins une soixantaine de villes qui ont dit «oui» alors que certaines ont procédé à un projet-pilote, au préalable.

Il y a aussi tout un contexte particulier à Saint-Hyacinthe qui est une Technopole agroalimentaire où l'on trouve bon nombre d'éleveurs et de transformateurs.

À Saint-Hyacinthe, un nombre maximal de 5 poules seront autorisées par unité d’évaluation (et un minimum de 2) mais ce sera interdit au centre-ville et à moins d'un kilomètre d'un établissement avicole (tout ce qui est en relation avec l'élevage d'oiseaux ou de volailles à des fins industrielles)

La garde d’un coq ou de toute autre volaille est interdite tout comme la vente d'oeufs ou de fumier sur tout le territoire.

Les poules doivent aussi provenir d’un couvoir reconnu et elles doivent être vaccinées avant leur arrivée. Elles doivent aussi être dans le poulailler de 22h à 7 h le matin.

Il faut savoir que l'élevage des poules pondeuses est aussi régi par le ministère de l'Agriculture. La Ville a aussi publié un guide sur les balises et bonnes pratiques pour la garde des poules urbaines que vous pouvez consulter ici.

Hier le maire de Saint-Hyacinthe, au conseil municipal demandait la collaboration des citoyens.

«C'était une demande récurrente de citoyens. Nous avons pris le temps de bien analyser ce qui se faisait dans les villes avoisinantes et avons mis des balises claires. Je rappelle qu’avoir des poules urbaines, c’est une responsabilité qui entraine des obligations quotidiennes à l’année. J’invite les citoyens à bien prendre connaissance des bonnes pratiques et ensuite, à faire les démarches requises auprès de notre équipe pour obtenir un permis» Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe

Rappel important: le poulailler et l'enclos doivent être derrière votre résidence et ne pas être visibles sur la voie publique et il y a des dimensions à respecter, il faut s'informer à la Division de l'urbanisme.