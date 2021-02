Les premières images de la future bibliothèque de Marieville dévoilées

La nouvelle bibliothèque municipale de Marieville sera lumineuse, moderne et intégrée dans l'environnement du parc Crevier, près duquel elle sera construite. La Ville a dévoilé ce matin le projet retenu dans le cadre du concours d'architecture provincial.

Le concept final choisi en janvier à la suite des recommandations du jury est celui d'Anne Carrier Architecture, une firme de Lévis, près de Québec. 19 candidatures avaient été reçues et quatre finalistes retenus, en septembre dernier.

Ce nouveau lieu culturel fera 1155 mètres carrés, il sera donc trois fois plus grand que l'actuel espace, dans le sous-sol de l'église Saint-Nom-de-Marie.

Le projet inclut l'aménagement d'un médialab, équipé de nouvelles technologies de montage vidéo, de production audio et d'impression 3D, entre autres. Il y aura également une aire d'exposition, un espace de travail et des aires de lecture et de détente, en plus d'une salle multifonctionnelle.

« Nous avons notamment été épatés par la luminosité et les prises de vue du bâtiment ainsi que son intégration dans l’environnement naturel du parc Crevier. Il reste encore beaucoup d’étapes à franchir, mais nous avons déjà hâte d’ouvrir les portes aux citoyens afin qu’ils s’approprient ce lieu qui deviendra, sans nul doute, un joyau architectural et culturel au cœur de la ville. » - Caroline Gagnon, mairesse de Marieville

La nouvelle bibliothèque sera construite sur la rue du Pont, près de l'école, au même endroit que l'ancienne. Le processus pour doter Marieville d'une nouvelle infrastructure au goût du jour est d'ailleurs en cours depuis 2012, année de la destruction de l'ancienne bibliothèque commémorative Desautels. Elle avait été relocalisée au même moment dans le sous-sol de l'église.

Le Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec a confirmé en août 2019 l'octroi d'une subvention de 1,8 million pou aider à la réalisation du projet, conditionnelle à un concours d'architecture, ce que la Ville a fait.

Un contrat pour services professionnels en gestion de projet a été accordé à la firme J. Dagenais Architecte + Associés au début du mois. Les appels d'offres pour les plans et devis seront lancés sous peu, avec une ouverture projetée pour l'été 2023, sous toutes réserves.