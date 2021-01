Les premières maquettes du futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges dévoilées

On a maintenant une meilleure idée de ce à quoi devrait ressembler le futur Hôpital de Vaudreuil-Soulanges, affilié au CISSS de la Montérégie-Ouest. Les premières images d'un premier scénario de conception architecturale pour le projet de 1,7 milliard de dollars ont été dévoilées ce matin.

L'hôpital sera aménagé en trois pavillons ultramodernes et lumineux, disposés perpendiculairement au boulevard de la Cité-des-Jeunes, de façon à favoriser les échanges entre les professionnels et une organisation plus simple pour les usagers. L'hôpital comprendra de nombreuses cours intérieures, en plus d'être entouré de nombreux espaces verts.

Le pavillon A, sur quatre étages, abritera la majorité des fonctions ambulatoires, l'auditorium, l'accueil, la cafétéria et les laboratoires. Au pavillon B, il y aura l'urgence, le bloc opératoire, les soins critiques et l'imagerie médicale, en plus de la pharmacie, notamment. Enfin, le C sera l'endroit où seront aménagés entre autres le Centre mère-enfant, la néonatalogie, la pédiatrie et la pédopsychiatrie, ainsi que l'unité de santé mentale.

« Tout au long du processus, les orientations étaient là pour améliorer l'expérience des usagers donc, de nos patients, mais également l'expérience de nos employés, en permettant d'avoir un espace qui soit fonctionnel, performant aussi et qui permette de bien faire son travail et d'être convivial. » - Isabelle Savard, directrice adjointe du projet de l'Hôpital au CISSS de la Montérégie-Ouest

Des usagers-ressources sont impliqués dans toutes les étapes du processus, autant au niveau des plans que de l'organisation des soins.

La maquette présentée est encore appelée à changer. Elle servira toutefois à transmettre aux entrepreneurs l'information nécessaire pour finaliser la conception en vue de la construction du nouvel hôpital. Le devis de performance est presque terminé et l'appel de qualification est en cours.

Le nouvel hôpital aura une capacité de 404 lits, avec une urgence de 41 civières et 11 salles au bloc opératoire.

La construction doit débuter en 2022 sur le terrain appartenant au CISSS, aux abords des autoroutes 30 et 40. Son ouverture est prévue pour 2026.