Les syndiqués du CISSS Montérégie-Centre exigent de meilleures conditions

Les travailleurs syndiqués CSN du CISSS de la Montérégie-Centre exigent que leurs employeurs cessent d'appliquer de façon abusive les arrêtés ministériels. Ils se font entendre cette semaine devant les hôpitaux gérés par le CISSS en espérant faire bouger les choses.

Les travailleurs syndiqués CSN du CISSS de la Montérégie-Centre vont manifester à nouveau cet après-midi devant l'Hôpital Charles-Le Moyne, à Greenfield Park. Ils se sont déjà fait entendre hier devant l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Les conditions de travail des 4000 syndiqués sont chamboulées depuis le début de la pandémie et en plus, on limite leurs vacances. Les employés sont à bout de souffle et demandent le respect de leur convention collective, alors que la situation de la COVID-19 s'améliore.

« On a limité les vacances à deux semaines, on ne nous donne pas nos fériés, il y a des changements de quarts de travail, il y a des gens qui vont travailler la fin de semaine, il y en a qui sont transférés d'établissement. On a obligé les gens à donner une disponibilité au maximum, ce qui est vraiment problématique à cause des familles, les garderies ne sont pas toutes ouvertes. [...] Ces arrêtés-là viennent limiter significativement nos droits sur beaucoup de choses. Il va falloir donner du lousse un peu parce qu'on est épuisé. » - Jean Mercier, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Centre

Jean Mercier n'exclut pas d'autres actions plus importantes si les choses ne s'améliorent pas, alors que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives sont en cours.

Le syndicat dénonce aussi le fait que les primes COVID ne s'appliquent pas à l'ensemble des employés à risque, comme les agentes administratives à l'urgence. Ils auraient aimé 3 $ l'heure pour tous.

CSN. Des employés syndiqués du CISSS de la Montérégie-Centre réclament de meilleures conditions de travail.