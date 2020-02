Les tests hivernaux «positifs» sur la piste du pont Jacques-Cartier

Le projet de simulation d'exploitation hivernale sur la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier (avec la participation de 25 cyclistes témoins) fonctionne très bien, à la lumière des données recueillies de la société des Ponts Jacques Cartier et Champlain.

On ignore toutefois quand les cyclistes de la Rive-Sud et de Montréal pourront traverser le pont 4 saisons par année, incluant la saison hivernale.

De plus en plus de cyclistes de la Montérégie ou de Montréal se rendent à vélo au travail, en hiver et au printemps.

Rappelons que le projet de simulation se tient du lundi au vendredi, entre 6 h à 20 h, sauf les jours fériés.

25 cyclistes témoins font partie du projet en cours, ils témoignent de leur expérience et de diverses informations pour bien cibler les enjeux d'une ouverture de la piste 4 saisons par année.

Du 23 décembre 2019 au 31 janvier 2020, les cyclistes ont pu emprunter la piste multifonctionnelle 24 jours.

Jusqu'ici, en 2019-2020, aucun incident n'est survenu en saison hivernale.

L'indice de satisfaction de ces cyclistes est de 2,84 sur 3.

La directrice des communications de Ponts Jacques-Cartier et Champlain Nathalie Lessard explique que bien des enjeux se posent avant d'envisager une ouverture à l'année de cette piste.

«Nous pouvons raffiner nos protocoles d'information et d'entretien avec ce type de projet En plus de l'expertise des gens qui font le déneigement, les cyclistes témoins ont un niveau de satisfaction très élevé. Par contre, il faut comprendre que cela fait plusieurs années que nous tentons de trouver des solutions à l'exploitation hivernale de cette piste: elle est difficile à déneiger, elle est étroite et comporte des virages abrupts, il y a de l'humidité en raison de la présence du fleuve. Le défi est d'offrir une surface de roulement sécuritaire toute la journée. Nous devrions prendre une décision à la fin de l'été à savoir SI nous pouvons l'ouvrir et l'exploiter sécuritairement en hiver». -Nathalie Lessard, directrice des communications Ponts Jacques-Cartier et Champlain

PJCCI poursuit son projet de simulation hivernale jusqu'à l'ouverture officielle de la piste prévue ce printemps.

Selon les données de l'organisation The Centre for Active Transportation, Longueuil a enregistré une forte hausse du nombre de cyclistes qui se rendent au travail à vélo dans le Grand Longueuil.

L'ouverture de la piste en hiver pourrait donc possiblement avoir un impact sur ces mouvements de mobilité, pour ceux qui vont au boulot à Montréal à vélo ou inversement.