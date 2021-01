Les travaux au Complexe Johnson débuteront dans quelques semaines

D'ici quelques semaines, des travaux devraient débuter sur le site du Complexe Johnson à Saint-Hyacinthe pour solidifier sa base. On se souviendra que le bâtiment avait été fermé de façon préventive le 23 septembre et qu'en octobre, les occupants et commercants devaient se relocaliser pour une durée indéterminée.

Les ingénieurs ont poursuivi leur examen de la solidité de la structure avant les Fêtes: il semblerait toutefois que ce ne soit que 3 têtes de pieux qui soient en cause et qui présentaient un affaissement au niveau du garage souterrain.

Selon le gestionnaire André Brochu, les ingénieurs poursuivent leurs vérifications mais rien ne laisse croire à un bris majeur. Heureusement, les locataires du Mouvement Desjardins sont pour la plupart en télétravail actuellement alors que d'autres occupants ont pu être relocalisés au Centre Sheraton.

Toutefois, sur sa page Facebook, Chocolats Favoris indiquait qu'une relocalisation n'est pas prévue pour l'instant.

Il est difficile de s'avancer sur un échéancier précis mais on peut donc croire que ces travaux se dérouleront sur plusieurs semaines.

En novembre dernier, des citoyens pouvaient apercevoir des grues sur le site: c'est que que l'on devait retirer des équipements de la structure et du toit pour alléger la structure. La solution des ingénieurs est donc attendue dans les prochaines semaines quant aux interventions à faire pour renforcer la structure.

Il semblerait que la qualité du travail de la firme DIVCO ne soit pas en cause et que le sol soit fragile dans ce secteur, toujours selon le gestionnaire.

Construit en 2017, le Complexe Johnson abrite notamment le Bâton Rouge, Chocolats Favoris, Therrien-Couture-Joli-Coeur Avocats et le Mouvement Desjardins.

Bâton Rouge n'a pu être relocalisé et toujours fermé temporairement.

Jean-François Desaulniers-La bannière Chocolats Favoris de Saint-Hyacinthe n'a pas été relocalisée