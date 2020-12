Les villes de la Montérégie veulent faire partie de la relance de l'économie

Les municipalités veulent être partie prenante de la relance de l'économie du pays après la pandémie. Par contre, pour la mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union des municipalités du Québec Suzanne Roy, celle-ci risque d'être longue dans des secteurs très porteurs de l'économie comme l'hôtellerie et le divertissement malgré de l'aide d'urgence débloquée par le fédéral.

L'Union des municipalités du Québec salue plusieurs mesures incluses dans la mise à jour économique présentée hier par Ottawa. Elle comporte de l'aide supplémentaire de soutien aux particuliers et entreprises de 25,1 milliards dès 2020-2021 mais le déficit bondit à 381,6 milliards de dollars cette année.

La présidente et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, se réjouit notamment du nouveau programme de crédit pour le tourisme et l'hébergement, dûrement touchés particulièrement ici en région.

S'il n'y avait pas d'aide directe aux municipalités pour les nouvelles infrastructures, il y a avait de l'aide pour les entreprises en région

Suzanne Roy s'attend à une relance qui sera longue et il faudra être patient pour relever l'économie.

«C'était surtout une bonification pour soutenir nos entreprises et aider nos régions. Le programme de crédit pour le tourisme, l'hébergement et la culture est très bien accueilli: nous savons qu'au sein des villes ca risque d'être long pour accueillir des congrès internationaux et colloques d'envergure et nos salles de spectacles ne peuvent opérer. Nous parlons déjà d'une potentielle troisième vague après les Fêtes et la relance risque d'être longue et en ce sens, les villes ont un rôle à jouer dans cette relance. Il y a aussi de l'aide pour créer des initiatives en transport aérien régional, c'est très bien accueilli aussi pour la mobilité»

Suzanne Roy mairesse de Sainte-Julie et présidente de l'Union des municipalités du Québec