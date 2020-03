Les visites restreintes au CISSS Montérégie-Est mais pas interdites

Après le CISSS Montérégie-Centre et le CISSS Montérégie-Ouest, le Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Est annonce qu’il restreint les visites dans les hôpitaux et les centres d’hébergement mais qu'il n'interdit pas formellement toutes les visites.

La consigne s'applique à l'Hôpital Pierre-Boucher, Hôpital Honoré-Mercier, Hôtel-Dieu de Sorel et aux 16 CHSLD du territoire.

Un seul visiteur par usager hospitalisé pourra être admis jusqu'à nouvel ordre.

Il est demandé d'éviter l'urgence s'il ne s'agit pas d'un cas prioritaire.

Dans les centres d’hébergement, la visite d’un proche aidant est toujours permise.

Le CISSS Montérégie-Est émet des restrictions quant aux visites dans ces établissements

En tout temps, aucun visiteur présentant des symptômes grippaux ne sera admis.

Les usagers qui reçoivent des soins en fin de vie peuvent toujours recevoir plus d’un visiteur simultanément, ce sont des visites autorisées de «types humanitaires».

Le conseiller aux relations médias Hugo Bourgoin explique que l'on préconise pour l'instant des restrictions plutôt qu'un interdit complet de visite, comme ce qui est le cas en Montérégie Centre

«La sécurité des patients, de nos travailleurs et des usagers est la priorité, voilà pourquoi nous décrétons ces mesures exceptionnelles. Pour l'instant, nous jugeons que des restrictions quant aux visites est la consigne à appliquer mais il n'est pas exclu que cela change dans les prochains jours, en fonction des nouvelles informations. Il faut noter qu'aucun visiteur de 14 ans et moins n'est admis en visite, en natalité seul le conjoint ou une personne significative peut être admise. Si une personne est en fin de vie, elle peut recevoir plus d'une personne en visite.» Hugo Bourgoin, conseiller aux relations médias et ministérielles CISSS Montérégie-Est

Des précisions pour les visites en Montérégie-Centre

En Montérégie-Centre, pour l'Hôpital du Haut-Richelieu et l'Hôpital Charles-Le Moyne de même que dans les CHSLD sur le territoire, des précisions se sont ajoutées dans les dernières heures.

Il est recommandé de ne pas se présenter à l'urgence si cela n'est pas prioritaire et d'éviter «toute visite qui ne serait essentielle».

Pour ce qui a trait aux visites, elles sont aussi restreintes exclusivement aux proches aidants et aux personnes en fin de vie, pour des «motifs humanitaires»

La conseillère aux relations médiatiques Martine Lesage explique.

«Nous permettons la visite d'un proche aidant en centre d'hébergement ou pour des motifs humanitaires mais nous voulons clairement éviter les visites qui ne sont pas «essentielles». C'est préventif et pour éviter que les patients dans les unités de soins ou dans les CHSLD soient potentiellement contaminés. C'est dans un contexte de pandémie mais c'est généralement appliqué dans des cas d'éclosions de gastro-entérite. Nous suivons l'évolution de la situation quant à ces instructions» Martine Lesage, conseillère aux relations médiatiques CISSS Montérégie-Centre

