Link jeux d'aventure étend son application à plusieurs villes

Pas toujours facile de se distraire en pleine pandémie en raison de nombreuses restrictions. Pourtant, l'entreprise maskoutaine Link jeux d’aventure connait du succès avec une application interactive avec différents scénarios d'aventures interactives. Les affaires vont si bien qu'on l'étendra à d'autres villes de la Montérégie et du Centre-du-Québec.

Évidemment, la pandémie amène les gens à se divertir autrement et il est possible (pour l'instant) de la télécharger sur Google Store pour Android.

Seul un téléphone intelligent est nécessaire, une quête vous est proposée ou un scénario immersif avec les personnes qui vous accompagnent, à travers diverses péripéties dans les rues de la ville.

L'utilsateur doit ensuite choisir sa ville, son scénario et se présenter au lieu de départ que propose l'application.

Des employés d'entreprises et jeunes et moins jeunes y participent déjà en grand nombre à Saint-Hyacinthe

L'entreprise vise déployer son application interactives dans 18 villes dans la prochaine année puisque le succès est grandissant, notamment à Beloeil, Sainte-Julie, Longueuil, Drummondville et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Patrick Bernard est président de l'entreprise Link Jeux d'aventure et de l'Emprise Pub Ludique.

«Notre tout premier scénario, lancé il y a 3 semaines, était Dyno Circus pour les touts-petit. C'est un cirque de dinosaures est en ville mais ils sont partis se promener, les enfants doivent les trouver avec différents indices au centre-ville pour les ramener à temps. La création de l'application, la gestion du serveur nécessite des milliers d'heures pour la conception mais aussi en recherche. Pour sortir un seul scénario, c'est entre 150 et 200 heures de travail. Il faut ensuite adapter le scénario en fonction de la géolocalisation selon les villes, selon l'environnement et reproductible avec des adaptations. Nous avons aussi des demandes spéciales de scénarios. Ca s'avère une belle avenue pour les jeunes et les familles»

Patrick Bernard, président de Link Jeux d'aventure