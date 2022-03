LONGUEUIL: 6,5 M$ pour convertir l'éclairage de rue au DEL

Longueuil investit 6,5 M$ pour convertir son éclairage de rue vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL). Près de 14 000 luminaires seront remplacés dans une première phase d'ici le mois de novembre.

Le projet débuté en février a pour but d'optimiser la sécurité des quartiers et s'inscrit dans les pratiques écoresponsables de la Ville. La conversion devrait réduire de 71% les gaz à effet de serre associés à l’éclairage de rue.

«L’important déploiement des luminaires routiers DEL sur l’ensemble du territoire de la ville permet à Longueuil de renforcer sa position d'alliée de l’environnement. Comme le démontre nos nombreux autres projets, notamment en matière de gestion de l’eau, de mobilité active à l’année ou de verdissement massif dans les espaces verts et les espaces publics, l’adaptation et la lutte contre les changements climatique est au cœur de nos décisions et s’inscrit dans notre vision à long terme.» Marjolaine Mercier, responsable de la santé, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques ainsi que de la mobilité active au sein du comité exécutif

Avantages

La technologie DEL contribuera à réduire la pollution lumineuse, alors que les nouveaux luminaires sont certifiés Ciel noir (sans éclairement vers le haut). La durée de vie des luminaires DEL est aussi quatre fois plus grande en comparaison aux luminaires traditionnels au sodium.

D’un point de vue économique, la Ville prévoit un retour sur investissement après seulement quatre années, notamment en raison de la consommation d’électricité qui sera réduite de 67 % et de l’économie du coût des pièces de rechange des anciens luminaires qui sont de plus en plus dispendieuses.

Cet éclairage permet également une meilleure uniformité visuelle, ce qui devrait accentuer le sentiment de sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes.

«Le renforcement de la sécurité dans nos quartiers est l’un des enjeux qui m’a motivée à faire le saut en politique municipale. Tous les citoyens méritent de vivre dans un environnement où ils se sentent en sécurité, à toute heure du jour et de la nuit, et je suis convaincue que la conversion à l’éclairage au DEL contribuera à l’atteinte de cet objectif. Comme le démontre l’étude réalisée en 2017 par le Comité Femmes et Sécurité urbaine du Vieux-Longueuil et de Greenfield Park/Saint-Hubert, mis sur pied à l’initiative du Centre des femmes de Longueuil, l’aménagement urbain est l’une des stratégies ciblées pour renforcer la sécurité ainsi que l’accessibilité à un meilleur éclairage dans les quartiers de notre ville.» Rolande Balma, conseillère municipale associée au dossier de la condition féminine

Étant donné que les travaux s’effectuent de jour et que les circuits d’éclairage sont remis en fonction tous les soirs, les citoyens ne seront pas affectés par les opérations de la conversion des luminaires.

Pour suivre l’avancement des travaux: longueuil.quebec/DEL.