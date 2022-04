LONGUEUIL: 75 000 doses de GHB saisies et de la métamphétamine

Depuis tôt ce matin, le Service de police de Longueuil et plusieurs corps policiers du Grand Montréal mènent perquisitions en 10 sites de Longueuil, Brossard et Sherrington en Montérégie de même qu'à Montréal et Mascouche. Ils ont mis la main sur des quantités impressionnantes de GHB et de méthamphétamine.

C'est pour mettre fin à un vaste réseau de distribution de méthamphétamine et du GHB très bien structuré, dans le cadre du projet Mammouth

Les policiers de la SQ, du SPVM, de Châteauguay et de la Régie-Richelieu Saint-Laurent sont notamment impliqués dans l'opération.

Jusqu'ici, ils ont mis la main sur des dizaines de milliers de comprimés de métamphétamines et plus de 375 litres de GHB (l'équivalent de 75 000 doses, sur le marché noir).

Sur l'un des sites, il y avait aussi une arme tronçonnée.

8 arrestations

8 individus ont été arrêtés jusqu'ici, soit 7 hommes âgés entre 22 ans et 55 ans, ainsi qu’une femme âgée de 22 ans, mais il pourrait y en avoir d'autres dans les prochaines heures.

Ils sont présentement interrogés par les enquêteurs et pourraient être accusés de trafic et de complot.

La porte-parole du Service Mélanie Mercille précise que plusieurs sont connus des services policiers ou ont déjà été condamnés par le passé.

Un bilan complet sera fait demain.

D'ailleurs si vous de l'information en lien avec le trafic de stupéfiants à Longueuil, contactez la ligne Azimut au 450-646-8500.