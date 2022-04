LONGUEUIL: des travaux d'urgence pour protéger la rainette

À Longueuil, le chantier du boulevard Béliveau est toujours impraticable même si Ottawa est favorable à protéger le milieu humide et l'habitat de la rainette faux grillon, une espèce menacée. Impossible pour l'instant de savoir quand reprendront les travaux de cet important développement.

Ces travaux, qui doivent être réalisés ce printemps, ont pour but d’empêcher le drainage et la contamination de la zone du milieu humide.

Le ministère de l'Environnement du Québec avait d'abord autorisé le prolongement boulevard Béliveau, tout juste avant que le fédéral n'adopte un décret d'urgence, en vertu de la Loi sur les espèces en péril, en novembre 2021.

Puisque l'habitat de la grenouille a considérablement été affectée par ces travaux, le décret d'urgence du fédéral a freiné l'expansion de cet important développement résidentiel.

Jusqu'ici la Ville a recu un permis du ministère de l'Environnement du Canada pour boucher 8 puisards, pour stopper le drainage et ces travaux ont eu lieu le 3 avril dernier mais c'est loin d'être terminé.

La Ville doit aussi aménager un passage faunique tout près de l'actuelle fin du boulevard Béliveau, où non seulement les grenouilles pourront circuler mais aussi les ratons, renards et autres animaux.

«La prochaine étape consiste à revoir le projet du prolongement du boulevard Béliveau, afin de l'adapter pour respecter les recommandations de l'avis faunique du ministère de la Faune (MFFP) et ainsi protéger le milieu humide et la rainette faux-grillon. Ce projet révisé sera présenté au cours des prochains mois pour une réalisation souhaitée en 2023, après le dépôt et l'adoption du nouveau Plan de protection des milieux naturels de la Ville de Longueuil à l'automne prochain et la levée du décret par Ottawa. Entre temps, d'autres travaux d'urgence auront lieu ce printemps afin de préserver le milieu humide»

Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse au cabinet de la mairesse Catherine Fournier