LONGUEUIL: Femme blessée à la tête dans des circonstances mystérieuses

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) recherche de potentiels témoins d'un accident ou d'une agression commise envers une femme, tard lundi soir, à Longueuil. Les policiers nagent en plein mystère et tentent d'éclaircir les circonstances de l'événement.

Une femme de Brossard a été retrouvée gravement blessée à la tête vers 23h lundi soir, gisant sur la chaussée, aux coins du boulevard Marie-Victorin et de la rue Charbonneau.

On ne craint plus pour la vie de la dame dans la quarantaine, mais elle est toujours hospitalisée. Elle souffre d'amnésie et ne se souvient plus du tout de ce qui s'est passé.

Jusqu'à maintenant, l'enquête démontre qu'elle aurait quitté son domicile à pied vers 22h30, mais le reste est un mystère. Les policiers espèrent trouver un ou des témoins qui pourront éclaircir les circonstances de l'événement, alors que toutes les hypothèses sont envisagées.

« C'est pour cela qu'on fait un appel au public, pour savoir, est-ce que c'est un accident qui s'est produit, un délit de fuite ou ce serait une agression avec un objet contondant? Toute information pourrait nous être utile pour élucider cet événement. » - Mélanie Mercille, agente relationniste au SPAL

Si vous avez circulé dans le secteur et avez vu quelque chose lundi soir entre 22h30 et 23h15, contactez la police de Longueuil au (450) 463-7211. Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur, de façon confidentielle.