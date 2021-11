LONGUEUIL: inauguration du Centre régional spécialisé pédiatrique

L'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, déjà reconnu pour son mandat régional en néonatalogie et pour les grossesses à risque élevé, a inauguré ce matin son nouveau Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP).

Cela permet de répondre aux besoins des familles de la Montérégie qui n'auront plus à se déplacer à Montréal pour recevoir des soins pour les enfants de 0 à 17 ans.

On y retrouvera des cliniques d'allaitement, de physiatrie, d'obésité, de diabète et d'asthme, entre autres.

«Il s'agit d'une avancée importante en matière de services pédiatriques pour les familles, qui permettra de répondre aux besoins à court terme et qui contribuera à offrir un éventail de soins et de services le plus près possible du milieu de vie de l'enfant. Je remercie l'ensemble des équipes multidisciplinaires qui unissent leurs efforts afin de favoriser une prise en charge optimale de ces enfants.»

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux