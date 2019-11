LONGUEUIL: La mairesse et son cabinet redonnent 80 000 $ à la ville

La mairesse de Longueuil et son cabinet amputent leur masse salariale de 80 000 $ et retournent le montant dans les coffres de la Ville.

Sylvie Parent en a fait l'annonce hier à l'ouverture de la séance du conseil municipal. Elle a choisi d'agir maintenant, ne voyant pas l'intérêt d'attendre, même si l'étude de l'École nationale d'administration publique sur la rémunération des élus n'est pas terminée.

Par voie de communiqué, elle a indiqué prendre cette décision malgré les nombreuses responsabilités qui ne cessent de s'accumuler.

« Nous avons des responsabilités que les conseillers de l’opposition n’ont pas. Malgré cela, je retourne 80 000 $ alors que ma charge de travail, celle des membres du comité exécutif et des employés qui nous appuient ne cessent d’augmenter. »

Il pourrait d'ailleurs y avoir d'autres ajustements après le dévoilement des résultats de l'étude, prévu au début 2020.

Rappelons qu'on apprenait en septembre que la magistrate longueuilloise était la mieux payée de la province. À l'automne 2018, l'opposition à la mairie a vu sa masse salariale augmenter à 315 000 $ après avoir demandé un ajustement à la hausse. Celle du cabinet se chiffrait depuis à 630 000 $.

La mairesse dénonce en même temps le fait que la masse salariale de l'opposition n'ait pas été révisée à la suite du départ en juin dernier de cinq élus, qui siègent maintenant comme conseillers indépendants. Sylvie Parent se questionne maintenant à savoir si eux aussi retourneront une partie de leur budget à la ville.

« Je ne remets pas en question la légitimité et l’importance d’une opposition officielle dans notre système démocratique et ne le ferai jamais », a-t-elle indiqué par voie de communiqué. « Il faut toutefois savoir que le cabinet de l’opposition officielle a un rôle d’abord et avant tout politique – certains diront même uniquement partisan ».