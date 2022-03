LONGUEUIL: la Maison L'Escargot revampée

La Maison l'Escargot de Longueuil s'est refaite une beauté grâce à la générosité d'un entrepreneur en construction, Gabriel Ccopa et à la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie. Fondée en 2006, elle sert aux enfants issus des centres jeunesses et de la DPJ qui ont été victimes de traumatismes et ayant des retards de développement.

Bien souvent, les jeunes qui fréquentent L'Escargot ont connu plusieurs milieux de vie, ils s’automutilent ou ont des problèmes de développement, des troubles émotionnels et de comportement.

M. Ccopa a fait appel à une quinzaine d'autres entrepreneurs pour offrir les travaux nécessaires, qui ont coûté 70 000 dollars. Les planchers de la maison ainsi que la salle de bain ont été refaits, alors que les luminaires ont été changés, notamment.

Il s'implique aussi dans la rénovation complète de deux autres maisons de la Fondation du centre jeunesse de la Montérégie.

L'objectif était d'offrir aux enfants un milieu sécuritaire et accueillant.

«La cause des enfants me touche beaucoup. Ça faisait longtemps que je cherchais un projet qui me permettrait d’aider directement les enfants les plus vulnérables. C’est en visitant la Maison l’Escargot que j’ai eu l’idée d’utiliser mon expertise de rénover des maisons pour embellir la vie des enfants, qui ont eu moins de chance » Gabriel Ccopa, propriétaire de l’entreprise Excellence Construction Rénovation

CISSS Montérégie-Est-La salle à manger de la Maison l'Escargot de Longueuil a été revampée dans les derniers mois.