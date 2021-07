LONGUEUIL: Le projet de tramway LEEO remporte un prix prestigieux

Même s'il n'est pas encore confirmé et soutenu par les gouvernements, le projet de tramway électrique LÉEO de la Ville de Longueuil retient l'attention et remporte un prestigieux prix international en mobilité durable et urbanisme, celui de l'Institut canadien des urbanistes.

Il s'est distingué parmi 50 projets nationaux et internationaux.

Le concept a été créé par la Ville, L'Atelier Urbain et MandaWorks.

Une telle reconnaissance pourrait être un signal fort envoyé au gouvernement du Québec, croit la mairesse Sylvie Parent.

Elle espère d'ailleurs en faire un axe qui connecterait efficacement le pôle Roland Therrien au Réseau Express Métropolitain en passant par le centre-ville.

De la sorte, plusieurs secteurs de la villes seraient désengorgés, le train électrique donnerait un accès rapide aux ambitieux développements immobiliers en cours de construction.

La mairesse a aussi bon espoir que les Longueuillois abandonnent davantage l'auto solo.

Le prolongement du REM, dont la mise en service est prévue en 2022, pourrait d'ailleurs passer en bonne partie le tracé proposé par la mairesse.

Il s'agirait d'une branche dans l’axe du boulevard Taschereau, en passant par la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke et se rendant jusqu’au cégep Édouard-Montpetit.

«Le tracé passe aussi par notre centre-ville, secteur névralgique de la mobilité et du développement durable, qui, de surcroît, est en pleine effervescence grâce à l'annonce récente de Devimco Immobilier concernant l'amorce de notre vision Centre-ville avec la construction de quatre tours résidentielles. Avec la consécration de LÉEO, Longueuil affirme une fois de plus son leadership en matière de développement urbain Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Il faut savoir que chaque jour, 125 000 véhicules circulent sur le boulevard Taschereau et que le développement immobilier est en pleine effervescence

Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet d'ensemble, visionnez la vidéo ci-bas produite en-bas qui en présente le plan d'ensemble.