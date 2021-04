LONGUEUIL: Le syndicaliste Jacques Létourneau brigue la mairie

C'est officiel: le président de la CSN, Jacques Létourneau quittera ses fonctions le 18 juinn pour se lancer en politique municipale. M Létourneau se joint à Action Longueuil, le parti de la mairesse sortante, Sylvie Parent, qui ne sollicite pas un autre mandat.

Mme Parent souhaite voir se concrétiser 4 projets avant de quitter, soit un mode de transport structurant, la maison des aînés, le complexe culturel de Longueuil et le complexe aquatique.

Après le 18 juin, il se consacrera à rencontrer les Longueuillois propose une vision rassembleuse en vue de son élection à la mairie à l’automne prochain.

Dans une lettre aux membres de la CSN, M. Létourneau évoque (parmi ses futurs priorités) «l’accès à des réseaux de transport collectifs dignes de ce nom, une société plus verte et un environnement mieux protégé, les employé-es des écoles, des usines, ou du secteur des services, des travailleuses et travailleurs dans les services de garde, dans les hôpitaux, dans les commerces de proximité».



Une très bonne prise pour le chef intérimaire et conseiller du District des Explorateurs Tommy Théberge

«Nous l'avons sollicité il y a quelques semaines, il a pris quelque temps avant de prendre sa décision. Pour Action Longueuil, c'est une excellente nouvelle. C'est un rassembleur, c'est un homme pragmatique qui a des valeurs qui rejoignent très bien notre formation.. Nous avons déjà un certain nombre de candidats et candidates approchés, Jacques va les rencontrer. Tous ensemble, nous allons ensuite bâtir le programme dans les prochaines semaines. Il pourrait y avoir d'autres annonces prochainement». Tommy Théberge, chef intérimaire Action Longueuil

Rappelons qu'il n'est pas seul à aspirer à la mairie de Longueuil: la députée indépendante de Marie-Victorin Catherine Fournier est toujours en réflexion, à savoir si elle se lancera ou pas dans la course.