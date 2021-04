LONGUEUIL : Le torchon brûle autour des interdictions de feux de bois extérieurs

Il est désormais interdit de faire des feux de bois extérieurs sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Longueuil. Cette décision de la Ville de Longueuil est loin de faire l'unanimité.

Le président de l'arrondissement Greenfield Park, Robert Myles et les quatre élus de l’arrondissement de Saint-Hubert se sont opposés au nouveau règlement. Ils ont envoyé une injonction pour faire respecter les champs de compétences des arrondissements.

«Une chose est certaine, ça risque de s'inviter dans le débat pour les prochaines élections. Les citoyens ne comprennent pas ce qui s'est passé hier. Il y a des compétences partagées en urbanisme et ce n'est pas si clair que ça si c'est une compétence exclusive du grand conseil. Il y a une charte des instances et on fait fi de toutes les demandes des arrondissements, alors que nous avions une volonté claire et unanime à Saint-Hubert de mieux encadrer les foyers au bois. Il y a des enjeux environnementaux beaucoup plus préoccupants comme les émissions de GES des voitures»

Nathalie Boisclair, présidente arrondissement de Saint-Hubert