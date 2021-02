LONGUEUIL: Pas de nouveau mandat pour Sylvie Parent en 2021

La mairesse de Longueuil Sylvie Parent ne sollicitera pas de nouveau mandat en 2021 mais elle compte faire cheminer certains projets avant son départ.

Elle avait été élue mairesse en 2017 et compte 12 ans de service au total, si l'on compte ses 2 mandats de conseillère de Fatima-Parcours du Cerf.

Mme Parent souhaite voir se concrétiser 4 projets avant de quitter, soit un mode de transport structurant, la maison des aînés, le complexe culturel de Longueuil et le complexe aquatique.

Elle mise entre autre beaucoup sur le projet " Léeo, La Rive-Sud me transporte ", un projet de tramway unissant le cégep Édouard-Montpetit à la station Panama du REM qui constituerait une solution innovante pour désengorger certains axes routiers.

Elle se réjouit aussi de la vigueur de l'immobilier sur le territoire, notamment avec le projet de Devimco Immobilier de 500 millions qui créera 1200 unités d'habitations d,ici quelques années et la venue sur le territoire d'entreprises comme Molson et Witptec.

Il faut dire que sur plusieurs enjeux, les discussions ont parfois été tendues au conseil en raison de plusieurs divergences.

Six élus sont indépendants, le parti de la mairesse Parent, Action Longueuil, compte trois élus (Monique Bastien, Éric Bouchard et Tommy Théberge), et Longueuil citoyen, en compte quatre.

« La décision de ne pas solliciter de nouveau mandat me donnera une liberté d'action différente, dénuée de calculs politiques et de contraintes électotrales et surtout, une liberté de parole rarement vue dans le monde municipal longueuillois. C'est ainsi que je souhaite traiter certains enjeux importants dont certains trainent dans le paysage depuis trop longtemps» Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

2021 aura été une année pas toujours facile à Longueuil, notamment avec la saga de la relocalisation des cerfs du parc Michel-Chartrand quii a soulevé les passions au conseil, alors que Mme Parent a même été victime de menaces.

Le salaire qu'elle gagne a aussi fait l'objet de nombreuses discussions au conseil.