LONGUEUIL: première phase du TOD de 800 M$ près du métro

La construction du plus imposant projet immobilier du centre-ville de Longueuil a été officiellement lancée ce matin près du métro. Les deux tours Sir Charles Condominiums constituent une première phase du TOD (Transport Oriented Development) de 800 M$.

L'occupation des 336 premières unités sur 25 étages est prévue dans deux ans. On y retrouvera également une terrasse, une aire BBQ, une piscine extérieure et un spa nordique sur le toit.

Les deux prochaines tours surplomberont un basilaire commercial au-dessus de l'actuelle station de métro, qui est l'une des plus achalandées du réseau de la Société de transport de Montréal (STM).

À terme, l'ensemble du projet totalisera un peu plus de 1 600 unités dans 5 tours, sur une superficie de 150 000 mètres carrés (1,6 million de pieds carrés) d'ici 2035.

Avec le terminus intermodal, la station de métro et le prolongement du Réseau express métropolitain (REM), le promoteur Devimco souhaite en faire un site central pour les travailleurs. Il estime qu'il abritera jusqu'à 2 500 personnes.

Le projet servira à revitaliser le centre-ville de Longueuil et le début de la transformation souhaitée par la Ville de Longueuil.

D'ici là, un travail concerté de façon continue vise à limiter les impacts sur la circulation.

«On sait que des gros chantiers comme ça causent des entraves et on travaille avec la communauté en amont. Des comités de travail ont été formés avec les grands propriétaires fonciers et la population impactée, ainsi que les différents partenaires comme le Réseau de transport de Longueuil (RTL), l'Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Montréal (STM). On discute à chaque phase de travaux, pour qu'on voie les enjeux et qu'on puisse ensuite s'adapter.»

Rachel Laflamme, directrice du développement, Ville de Longueuil