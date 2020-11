LONGUEUIL: Quatre voleurs de catalyseurs épinglés, un complice recherché

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a démantelé un important réseau de voleurs de catalyseurs. Ils sévissaient depuis le début de l'année sur le territoire de l'agglomération. Quatre suspects ont été arrêtés, mais un cinquième complice court toujours.

Les frères Sébastien et Frédérick Lacasse, respectivement âgés de 29 et 20 ans, ainsi que Cindy Dumouchel, 31 ans, et Tommy Mcduff, 28 ans, devront faire face à la justice.

Le cinquième complice, Steve Arseneault, 30 ans, est toujours recherché.

Le groupe ciblait des endroits où se trouvaient plusieurs véhicules en même temps.

« Les voleurs ciblaient principalement les stationnements incitatifs, les terrains de stationnement de certains centres commerciaux et des secteurs résidentiels. [...] En commettant le vol, il y avait souvent des méfaits qui étaient perpétrés sur les véhicules, il y avait des dommages donc à d'autres pièces du véhicule ou à des objets de protection, comme des clôtures. [...] C'est connu que c'est pancanadien la problématique [de vols de catalyseurs], due à la valeur des métaux qui se retrouvent dans les catalyseurs. » - Agent François Boucher, porte-parole de la police de Longueuil

Ils s'attaquaient surtout aux véhicules utilitaires sport, certains modèles plus que d’autres, soit les Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Honda Élément, Honda CRV et Kia Sportage. Après leurs crimes, les voleurs faisaient notamment le recel et le trafic des biens criminellement obtenus et sont suspectés de fraude.

À eux seuls, les frères Lacasse font face à plus d'une cinquantaine de chefs d'accusation. Les trois complices s'exposent à une trentaine d'accusations. L’enquête se poursuit toujours et d’autres accusations pourraient s'ajouter.

Si vous détenez de l’information supplémentaire concernant les sujets ciblés ou pour tout autre crime, veuillez appeler notre ligne Info-Azimut en composant le 450 646-8500.

DES CONSEILS DE PRÉVENTION

Pour prévenir ce type de vol, la meilleure solution est de se stationner dans un garage lorsque c'est possible. Pour les gens qui n'ont pas accès à un garage, il faut tenter de limiter le plus possible l'accès au-dessous du véhicule pour que le voleur ne puisse s'y glisser. Le SPAL suggère par exemple de se stationner en bordure d'un trottoir.

Également, l'idée est d'éviter que le véhicule soit isolé. La nuit, il faut tenter de le laisser dans un endroit bien éclairé.

Les entreprises peuvent également installer des plaques protectrices sous le véhicule de façon à compliquer l’accès aux catalyseurs, embaucher des agents de sécurité ou avoir recours à un chien de garde pour surveiller les stationnements. Ceux-ci doivent être bien éclairés et clôturés, si possible.