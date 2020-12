LONGUEUIL: Trois hommes arrêtés dans une saisie record de cocaïne

Trois hommes ont été arrêtés en octobre dernier par la police de Longueuil à l'occasion de ce qui est la plus grosse saisie de cocaïne de leur histoire.

L'un d'eux, Henderson Joseph, a comparu hier pour des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de cocaïne dans le but de trafic et de possession illégale d'armes à feu.

L'homme de 33 ans et deux complices de 18 et 57 ans ont été arrêtés à la suite de perquisitions dans une résidence de Montréal et dans deux véhicules, le 13 octobre dernier.

Le projet Sonar a permis de déterminer que l’organisation avait pour rôle de fournir en cocaïne des revendeurs sur la Rive-Sud.

L'agente Mélanie Mercielle du Service de police de l'agglomération de Longueuil dresse le bilan de cette importante saisie, qui a permis de démanteler le réseau.

« L'opération policière aura permis de perquisitionner une résidence et deux véhicules, résultant en la saisie de près de huit kilogrammes de cocaïne, deux armes de poing chargées, 200 grammes d'héroïne ainsi que de l'argent. La valeur totale de la saisie s'élève à plus de 500 000 $. » - Mélanie Mercille, agente porte-parole

Joseph demeure détenu jusqu'au 9 février prochain.

Quant aux deux autres hommes arrêtés, ils ont été remis en liberté et reviendront devant le tribunal en janvier.