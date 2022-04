LONGUEUIL: une fillette de 12 ans meurt écrasée par un autobus

Une fillette de 12 ans, qui fréquentait l'école secondaire Jacques-Rousseau a été fauchée à mort par un autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) vers 7h30, ce matin. L'accident s'est produit sur boulevard Roland-Therrien, à l'intersection du chemin du Tremblay, non loin de l'Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil.

L'autobus circulait en direction nord lors de la collision. Le décès de l'enfant a été constaté sur place par les premiers répondants. La chauffeuse d'autobus du RTL a été incapable d'éviter la collision. Elle a été conduite à l'hôpital pour traiter un violent choc nerveux.

Selon le porte-parole du Centre de services scolaire Marie-Victorin, des équipes de professionnels en intervention psychosociale ont été rapidement déployées dans l'école pour offrir de l'aide tant au personnel qu'aux élèves.

Des intervenants du programme d'aide aux employés sont également présents dans les prochains jours.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil avait d'abord indiqué que la piétonne était âgée dans la vingtaine pour ensuite faire la correction.

Le boulevard Roland-Therrien est fermé du boulevard Jacques-Cartier jusqu'au chemin du Tremblay pour une durée indéterminée. Aucun élément criminel ne serait en cause dans le dossier.

Des témoins de l'accident ont été rencontrés par les policiers pour comprendre ce qui a pu se passer.

Le Réseau de transport de Longueuil collabore pleinement à l'enquête en cours. Elle a réagi par voie de communiqué à cette tragédie.

La mairesse de Longueuil a également voulu exprimer ses sympathies à la famille.

Au nom de l’ensemble @VilleLongueuil, je tiens à exprimer mon profond désarroi et mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune fille décédée ce matin à la suite d’un accident impliquant un autobus du RTL. Une enquête a été ouverte et suivra son cours.