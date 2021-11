LONGUEUIL: une mère et ses jumelles portées disparues

Une mère et ses deux filles sont portées disparues à Longueuil depuis mardi soir. L’aide de la population est donc sollicitée pour retrouver Claudine Runanika Kajabika, une Congolaise de 48 ans, et ses jumelles de 8 ans, Florence et Florentine.

Elles se déplaceraient en transport en commun et pourraient se trouver entre le Québec et le Manitoba.

Claudine Runanika Kajabika mesure 1,58 m (5' 2") et pèse 80 kg (175 lb). Elle a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Florence et Florentine Kajabika mesurent 1,51 m (5'), pèsent 30 kg (65 lb) et ont les cheveux noirs et les yeux bruns.

Toute personne détenant des informations peut contacter le 911.