Loto Québec cherche 2 nouveaux millionnaires en Montérégie

Avez-vous des billets qui trainent dans vos poches et qui n'ont pas été vérifiés? Loto-Québec cherche trois millionnaires qui n'ont toujours pas réclamé leur lot du 6-49 qui ont acheté leur billet chanceux dans la MRC Beauharnois-Salaberry et la MRC La Vallée-du-Richelieu et à Laval.

En Montérégie, la société d'État cherche notamment un ou une millionnaire pour le tirage du 6/49 du 7 avril dernier dans la MRC de Beauharnois-Salaberry, un autre pour le lot de 1 million au Banco du 1er avril dernier dans la Vallée-du-Richelieu et il y a aussi un 1 million non réclamé pour l'Extra, à Laval, le 9 octobre 2020.

Six autres lots de 100 000 $ ou plus n'ont toujours pas trouvé preneurs.

Les billets gagnants ont été achetés à Victoriaville, à Montréal, à Châteauguay et à Rouyn-Noranda.

Dans la section Loteries du site lotoquebec.com, une page indique les lots de 100 000 $ ou plus non réclamés.

Les gagnants ont 12 mois après le tirage pour réclamer leur lot et vérifier les combinaisons.