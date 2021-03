Louise Lemieux fera campagne avec Alain Laplante au district 3 de Saint-Jean

Louise Lemieux est la candidate d'Alain Laplante dans le district 3 de Saint-Jean-sur-Richelieu aux élections municipales de 2021. C'est le quartier qui comprend une partie d'Iberville et de Saint-Athanase et dont le siège est actuellement occupé par l'indépendant Michel Gendron.

C'est dire qu'il ne reste que 3 candidats et candidates à confirmer dans l'équipe du maire, qui croise le fer avec l'Équipe Andrée Bouchard qui doit aussi présenter une nouvelle candidature.

Mme Lemieux devra entre autres débattre de plusieurs enjeux avec le candidat de l'Équipe Andrée Bouchard Jérémie Meunier , un administrateur bien connu de la Ferme Meunier et titulaire d'une maîtrise au HEC.

Louise Lemieux est aussi connue dans le milieu: elle veut faire de Saint-Jean-sur-Richelieu une ville plus inclusive et avait aussi tenté sa chance comme indépendante en 2017.

Elle siège entre autres au Centre d'action bénévole d'Iberville et est vice-présidente de la Fondation de l'École secondaire Marcellin-Champagnat et mise sur ces connaissances pour amener un leadership rassembleur au conseil.

Louise Lemieux est aussi à l'origine de l’initiative «L’Entraide ça se cultive» pour favoriser l’autonomie alimentaire.

«Même si je me présentais comme indépendante en 2017, la dynamique ne change pas avec l'Équipe Alain Laplante où l'on veut travailler avec transparence et en équipe. Ce qui me motive c'est la continuité: l'action politique est au coeur de tout ce que je fais tant auprès des enfants, des aînés que dans le communautaire. Le district 3 est un très grand district, il y aura plusieurs enjeux à débattre: nous avons de vieux quartiers, des quartiers plus récents, des quartiers sur le bord de l'eau alors il faut arrimer le tout»

Louise Lemieux, candidate Équipe Alain Laplante