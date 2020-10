Ludik Designer Confiseur bonifie son projet d'agrandissement d'usine

L'entreprise manufacturière et de distribution de confiseries et de chocolat Ludik Designer Confiseur, basée à Saint-Césaire, bonifie son projet d'agrandissement en pleine pandémie.

Les propriétaires l'avaient mis sur la glace en avril dernier lors de la première vague, mais ont décidé de le relancer alors que les affaires vont bien. Tellement bien qu'au lieu de construire un bâtiment de 6000 pieds carrés, l'usine sera agrandie de 10 000 pieds carrés.

La copropriétaire de Ludik Designer Confiseur et de l'entreprise de bonbons Kandju, Marie-Ève Gladu, explique que les besoins le justifient.

« C'est sûr qu'il y a eu une bonne accalmie dans les premiers mois, mais il y a une belle relance présentement, on le sent au niveau des activités des deux entreprises. Le besoin est criant présentement, il faut définitivement agrandir l'usine pour être plus opérationnel, envoyer plus de commandes web et fournir de grandes chaînes. »

C'est un projet de deux millions de dollars, qui inclut l'automatisation de la chaîne de production, qui est presque terminée. Les nouveaux équipements automatisés devraient être pleinement fonctionnels d'ici un mois.

Charles Ohara/KandJu. Une boutique du détaillant de bonbons KandJu, basé à Saint-Césaire.

L'agrandissement amènera certainement la création d'emplois, ce qui contraste avec la première vague, où 79 employés sur 90 avaient dû être mis à pied temporairement.

« Ç'a été très difficile au début, on a dû faire une mise à pied massive au niveau de nos employés, mais graduellement, lorsque les activités commerciales ont repris on les a appelés à tour de rôle et maintenant, on est même plus d'employés qu'on était au départ. On est environ 105 actuellement. »

- Marie-Ève Gladu, copropriétaire