Lutte à l'homophobie: une journée dédiée à l'inclusion

Le 17 mai marque la Journée internationale de lutte contre l'homophobie. L'organisme JAG, basé à Saint-Hyacinthe, est le seul pour la communauté LGBTQ+ en Montérégie qui soutient les personnes en réflexion sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Cette journée a tout son sens, même en 2021, alors que les commentaires sur les réseaux sociaux sont encore incisifs et que les tabous sont nombreux, comme le fait que les médias ont une influence ou qu'il s'agit d'une mode passagère.

«C'est plus que nécessaire, si je pouvais l'écrire, je le ferais en majuscules. On en parle de plus en plus dans les médias de la communauté et de son accès aux droits. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup d'homophobie, de transphobie et de biphobie. On l'entend dans les questions dans les ateliers dans les écoles. Il y a encore beaucoup de questionnements et de préjugés qui sont véhiculés.»

Rafael Provost, directeur général de JAG