Lutte aux féminicides: un investissement salué par les maisons de femmes en Montérégie

Devant une vague importante de féminicides, Québec débloque 223 millions de dollars supplémentaires en 5 ans pour un plan de lutte à la violence conjugale. Une excellente nouvelle pour des maisons d'hébergement de la Montérégie, qui espèrent aussi que l'on investira dans des logements spécialisées pour les femmes en sortie de crise.

92 millions sont destinés aux maisons d’hébergement pour femmes.

Dix féminicides sont survenus au Québec depuis le début de l’année et la demande en hébergement est en forte hausse notamment à la Maison Hina dans le Haut-Richelieu et à La Clé sur la porte à Saint-Hyacinthe et Beloeil

Depuis le début de 2021, on compte déjà 2 féminicides en Montérégie: ceux de Nancy Roy à Saint-Hyacinthe et de Dyann Serafica-Donaire à Mercier, le 16 avril.

On ignore pour l'instant quelle part recevra la Montérégie quant à l'ajout de nouvelles ressources et de nouvelles places.

La vice-première ministre Geneviève Guilbeault détaille l'investissement.

«Les 92 millions serviront à améliorer l'offre de services externes avec les équipes mais aussi développer de nouvelles places. C'est un plan qui contient plusieurs mesures mais l'élément central est de rehausser le financement de ces maisons d'urgence puisque c'est la porte d'entrée pour bien des services» Geneviève Guilbeault, vice-première ministre

Dans les derniers mois, pour sécuriser un maximum de femmes et éviter d'autres drames conjugaux, une cellule de crise a déjà été formée en Montérégie composée de ressources pour hommes, pour femmes, de policiers et d'intervenants juridiques

À la Clé sur la porte, la demande de services externes est en forte hausse depuis quelques mois de même que l'hébergement.

«Depuis quelques mois, nous avons une liste d'attente. Il faut des ressources à l'extérieur pour les femmes qui n'ont pas besoin de venir maison d'hébergement. Nous pourrons pousser notre expertise, embaucher du personnel. Nous sommes très heureuses de l'annonce mais il a fallu travailler très fort mais le travail n'est pas terminé. Il faut consolider nos postes et garder les intervenantes. Nous voulons aussi axer davantage sur la sensibilisation en plus bas âge sur les différents types de violence» Valérie Grégoire, coordonnatrice La Clé sur la porte

Et l'hébergement 2e étape et le retour à la vie normale?

Avec un taux d'inoccupation particulièrement bas en Montérégie, Valérie Grégoire rapporte qu'il n'y a pas «maison 2e étape» dédiée à ces femmes, qui veulent reprendre contact avec la société après des épisodes répétés de violence

Elles peuvent y vivre 1 an, à prix modique, le temps de faire le plein. En l'absence de logements adéquats, des femmes séjournent plus longuement en maison et il y a moins de places.

Selon elle, le gouvernement et les villes (notamment Saint-Hyacinthe) doivent envisager cette option, puisque la pénurie de logements est criante.