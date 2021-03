Lyne Poitras joint l'Équipe Andrée Bouchard pour améliorer le transport

Lyne Poitras fera campagne avec l'Équipe Andrée Bouchard dans le district 9 aux élections municipales de novembre 2021. Elle est bien connue dans le Haut-Richelieu, ayant travaillé pendant plus de vingt ans dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

Elle est la sixìème candidate à se joindre à l'Équipe d'Andrée Bouchard. Le district 9 est celui de Notre-Dame-Auxiliatrice et-Saint-Gérard-Est est actuellement représenté par Yvan Berthelot.

Mme Poitras fera face à Myriam Dubois de l'Équipe Alain Laplante. Elle est l'ex-présidente de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean et espère améliorer la rue Champlain, où la difficile cohabitation des modes de transport nuit à l'image de la ville, selon elle.

Lyne Poitras souhaite faire de l'amélioration du transport et l'attraction de nouveaux résidents les 2 priorités de sa campagne.

Elle est aussi plutôt critique face au projet de construire un édifice de 48 logements au coin des rues Champlain et McDonald.

Dans le dossier du Faubourg Magella et du recours en justice de citoyens qui en ont contre le trafic lourd et les nuisances de 2M Ressources, elle espère que le processus judiciaire suivra son cours.

«C'est un quartier avec de gros défis mais je carbure aux défis: pas question de changer ce qui a été fait mais plutôt d'avoir un nouveau regard sur les enjeux connus et d'être à l'écoute des citoyens. Il y a quelques dossiers dans les mains de la justice et il faudra respecter ce qui sera entendu. La circulation doit être améliorée, il y a de vieilles rues et de nouveaux résidents veulent s'y installer, j'en fais une priorité. Il faut améliorer et revitaliser la rue Champlain, ca c'est clair. Mme Bouchard et moi, nous nous rejoignons sur beaucoup de points et ca rejoignait mes valeurs»

Lyne Poitras, candidate Équipe Andrée Bouchard district 9